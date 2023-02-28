Путин приостановил участие России в договоре СНВ
Президент Владимир Путин подписал указ о приостановке участия России в Договоре о стратегическом наступательном вооружении.
Документ вступил в силу.
ДСНВ подписали президенты РФ и США Дмитрий Медведев и Барак Обама 8 апреля 2010 года. Документ, рассчитанный на 10 лет, вступил в силу 5 февраля 2011 года с возможностью пролонгации на 5 лет по согласованию Москвы и Вашингтона.
В январе 2021 года президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден пришли с договорённости продлить действие Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года.
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