Сергей Зверев заявил, что женщина уйдет от своего мужчины после пластической операции
Сергей Зверев рассказал, что в народе существует любопытная примета, связанная с желанием возлюбленной внести изменения в свою внешность.
Стилист и шоумен Сергей Зверев в пресс-центре НСН заявил, что стремление женщины улучшить свою внешность с применением косметологии или пластики может означать, что она собирается разорвать отношения.
«Есть такая примета: если жена сделала зубы, грудь, то через пару месяцев она уйдет. Можно купить женщине шубку, украшения - это нормально. Однако когда доходит до пластики – это значит, что она скоро уйдет. Это плохая примета, как если мужу купить трусы», - рассказал он.
Ранее Зверев заявил в пресс-центре НСН, что в шоу-бизнесе нет никакого тренда на естественность, просто сейчас все стали намного осторожнее относиться к пластическим операциям из-за большого количества неудачных примеров.
Горячие новости
- Россиянам назвали две причины массового закрытия фитнес-центров
- Сергей Зверев заявил, что женщина уйдет от своего мужчины после пластической операции
- Бессараб выступила против продления майских праздников за счет января
- В Союзе турагентств объяснили, почему Грузия не заменит Турцию и Египет
- «Разрушают логику»: Писатель Лукьяненко объяснил, чем опасны рилсы
- Володин: Госдума против изменения нештрафуемого порога превышения скорости
- Молодость или красота? Зачем мужчины делают пластические операции
- Зеленский поручил узнать у США детали перемирия в честь Дня Победы
- «Насмотрелись на ужас!»: Сергей Зверев объяснил, почему звезды стали бояться пластики
- «НАШЕ Радио» начнёт вещание в Чите