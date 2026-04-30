Стилист и шоумен Сергей Зверев в пресс-центре НСН заявил, что стремление женщины улучшить свою внешность с применением косметологии или пластики может означать, что она собирается разорвать отношения.

«Есть такая примета: если жена сделала зубы, грудь, то через пару месяцев она уйдет. Можно купить женщине шубку, украшения - это нормально. Однако когда доходит до пластики – это значит, что она скоро уйдет. Это плохая примета, как если мужу купить трусы», - рассказал он.

Ранее Зверев заявил в пресс-центре НСН, что в шоу-бизнесе нет никакого тренда на естественность, просто сейчас все стали намного осторожнее относиться к пластическим операциям из-за большого количества неудачных примеров.