Ошибка: Вучич заявил, что Сербия проголосовала против России в ООН

Лидер Сербии Александр Вучич заявил телеканалу Happy TV, что голосование страны за антироссийскую резолюцию по Украине на Генеральной ассамблее ООН было ошибкой.

США, Венгрия и Израиль проголосовали против резолюции ООН по Украине

Он принес извинения и указал, что сам несет ответственность за это. «Я думаю, нам следовало воздержаться, я сожалею об этом. Сербия воздерживается уже три года», — отметил глава государства.

Генеральная Ассамблея ООН принял резолюцию по Украине. Документ был внесен западными странами и получил поддержку большинства государств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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