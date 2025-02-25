Ошибка: Вучич заявил, что Сербия проголосовала против России в ООН

Он принес извинения и указал, что сам несет ответственность за это. «Я думаю, нам следовало воздержаться, я сожалею об этом. Сербия воздерживается уже три года», — отметил глава государства.

Генеральная Ассамблея ООН принял резолюцию по Украине. Документ был внесен западными странами и получил поддержку большинства государств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

