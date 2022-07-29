«Успехи России и старик Альцгеймер»: Что будут обсуждать Лавров и Блинкен

«В двусторонней повестке вопросов очень много, она гораздо шире, чем отвязная русофобия, которая с подачи США распространяется по всем западному миру. Это такая игра, она нелинейная, не про какие-то договоренности и принципиальные изменения. Я думаю, это взаимная история, а то, что инициатива на их стороне обусловлено внешнеполитическими успехами России. Есть успехи отечественной дипломатии в Африке, на ближневосточном треке вокруг сирийского урегулирования, была встреча президентов России, Турции и Ирана. Это явные тактические успехи России в достаточно болезненных для США регионах. В Африке Россия сильно подвинула Францию, а теперь посмотрите, какая истерика у Макрона», - сказал Мартынов.

Он также указал, что может обсуждаться в рамках этой «игры».

«Дело не только в зерновой сделке, где, кстати, США просто не оказалось места. Блицкрига против российской экономики явно не получилось, санкции не оказали фатального воздействия на нашу жизнь, это неприятно, но не смертельно. Это оказалось больнее для самих западных стран», - указал политолог.

Мартынов также отметил, что президенту США Джо Байдену может грозить импичмент, поэтому встреча с Лавровым – новый шанс для Блинкена.