«Успехи России и старик Альцгеймер»: Что будут обсуждать Лавров и Блинкен
США беспокоят успехи России в Африке и на Ближнем Востоке, при этом провал демократов на выборах приведет к импичмену Байдена, сказал в эфире НСН Алексей Мартынов.
Предложение США о разговоре госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обусловлено внешнеполитическими успехами России и предстоящими выборами, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Алексей Мартынов.
Ранее Лавров сообщил, что Россия согласовывает время его контакта с Блинкеном и скоро предложит американцам удобную дату.
«В двусторонней повестке вопросов очень много, она гораздо шире, чем отвязная русофобия, которая с подачи США распространяется по всем западному миру. Это такая игра, она нелинейная, не про какие-то договоренности и принципиальные изменения. Я думаю, это взаимная история, а то, что инициатива на их стороне обусловлено внешнеполитическими успехами России. Есть успехи отечественной дипломатии в Африке, на ближневосточном треке вокруг сирийского урегулирования, была встреча президентов России, Турции и Ирана. Это явные тактические успехи России в достаточно болезненных для США регионах. В Африке Россия сильно подвинула Францию, а теперь посмотрите, какая истерика у Макрона», - сказал Мартынов.
Он также указал, что может обсуждаться в рамках этой «игры».
«Дело не только в зерновой сделке, где, кстати, США просто не оказалось места. Блицкрига против российской экономики явно не получилось, санкции не оказали фатального воздействия на нашу жизнь, это неприятно, но не смертельно. Это оказалось больнее для самих западных стран», - указал политолог.
Мартынов также отметил, что президенту США Джо Байдену может грозить импичмент, поэтому встреча с Лавровым – новый шанс для Блинкена.
«Плюс, как они рассчитывали, вся эта возня вокруг Украины и провоцирование обострения конфликта никак не отразились на предстоящей выборной кампании в Конгресс и Сенат, где демократы оглушительно проигрывают. В краткосрочной перспективе это означает инициироване импичмента для Байдена. Даже если старик Альцгеймер этого не понимает, то его окружение типа Блинкена понимает прекрасно. Плюс внутри Белого дома идет постоянная грызня. Соответственно, для Блинкена это тоже дополнительная возможность», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов разговора Владимира Путина с Джо Байденом, как продолжения контактов Лаврова с Блинкеном.
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