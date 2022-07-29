Песков: Разговор Путина с Байденом пока не планируется
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов разговора российского и американского лидеров.
«Пока плана по Путину и Байдену никакого нет», - сказал он журналистам.
Песков также посоветовал обращаться в МИД РФ по поводу возможных контактов министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Ранее Вашингтон отправил Москве запрос относительно разговора Блинкена с Лавровым. Глава МИД РФ сказал, что сейчас согласовывается время такого контакта.
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