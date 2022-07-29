Песков: Разговор Путина с Байденом пока не планируется

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов разговора российского и американского лидеров.

«Пока плана по Путину и Байдену никакого нет», - сказал он журналистам.

Лавров заявил, что вскоре согласует время контакта с Блинкеном

Песков также посоветовал обращаться в МИД РФ по поводу возможных контактов министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее Вашингтон отправил Москве запрос относительно разговора Блинкена с Лавровым. Глава МИД РФ сказал, что сейчас согласовывается время такого контакта.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковДжо БайденВладимир Путин
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