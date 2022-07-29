Лавров заявил, что вскоре согласует время контакта с Блинкеном

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс рассказал о запросе США относительно разговора Блинкена с Лавровым. Отмечалось, что в Москве получили запрос.

«Относительно Тони Блинкена и его комментариев, да, мы впервые узнали об этом, когда находились в Африке, и он выступил по телевидению и сообщил, что собирается связываться со мной по телефону, где-то сутки прошли, прежде, чем мы официальный получили запрос. Мы сейчас согласовываем время такого контакта», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Министр подчеркнул, что в последующие дни МИД предложит американской стороне удобную дату.

