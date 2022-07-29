Лавров заявил, что вскоре согласует время контакта с Блинкеном
Россия согласовывает время контакта с госсекретарем США Энтони Блинкеном и скоро предложит удобную дату. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс рассказал о запросе США относительно разговора Блинкена с Лавровым. Отмечалось, что в Москве получили запрос.
«Относительно Тони Блинкена и его комментариев, да, мы впервые узнали об этом, когда находились в Африке, и он выступил по телевидению и сообщил, что собирается связываться со мной по телефону, где-то сутки прошли, прежде, чем мы официальный получили запрос. Мы сейчас согласовываем время такого контакта», — цитирует Лаврова РИА Новости.
Министр подчеркнул, что в последующие дни МИД предложит американской стороне удобную дату.
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