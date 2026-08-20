Усмирят Иран и Израиль: Кто установит мир на Ближнем Востоке вместо США
Белый дом логично прекратил переговоры с Тегераном, но это не значит, что в регионе снова будет война, заявил НСН Василий Останин-Головня.
Остановить боевые действия и сдержать главных противников на Ближнем Востоке помогут Турция, Саудовская Аравия и Пакистан, рассказал НСН кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.
Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации прекратить контакты с иранской стороной. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Останин-Головня оценил перспективы мира в регионе в таком случае.
«Это логичное стечение обстоятельств, потому что обе стороны показывают непримиримую принципиальность. У Ирана требования были более конкретные, но выполнить их полностью для США было невозможно, потому что часть пунктов относилась к Израилю, а он не участвовал в переговорном процессе. У Штатов было много принципиальных моментов, которые касались стратегических интересов Тегерана. Условия по ядерной программе постоянно менялись, что для иранцев было неприемлемым. Учитывая сохраняющуюся напряженность в Ормузском проливе и периодические инциденты, понятно, что дальше нет смысла продолжать переговоры. В Иране сделали выводы. что с администрацией Трампа не удастся договориться ни о чем дельном, поэтому они будут ждать окончания его срока. Переговорный процесс был не спасительной тростинкой, за которую можно было вытянуть себя из болота. Это необходимое имиджевое прикрытие для реальных разборок между странами», — отметил он.
Останин-Головня добавил, что другие игроки могут повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке.
«Регион вошел в активную фазу трансформации с точки зрения баланса сил и стратегических союзов. Саудовская Аравия подписала соглашение о взаимной обороне с Пакистаном и Турцией. Такой тройственный пакт сильно меняет перспективы возникновения какого-либо большого конфликта. Новый альянс может сыграть конструктивную роль по сдерживанию Израиля и Ирана, основных региональных противников, от боевых действий», — подчеркнул он.
Ранее Останин-Головня объяснил НСН, почему совместный налог за судоходство в Ормузском проливе не помирит США и Иран.
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