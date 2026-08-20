Мошенники стали создавать фейковые магазины перед началом учебного года

По его словам, аферисты рассчитывают на то, что уставшие от беготни по магазинам родители, желающие сэкономить время и деньги, потеряют бдительность.

Эксперт указал, что не следует доверять слишком выгодным ценам, так как если школьный рюкзак известного бренда «предлагается в три раза дешевле, чем везде, то это не удача, а красный флаг».

«Мошенники специально занижают цены, чтобы вызвать эмоциональную реакцию и желание купить пока как можно быстрее пока товар в наличии — это классический прием давления через ощущение дефицита и срочности», - отметил Щербаков.

Он добавил, что признаками фековых магазинов являются оплата переводом на карту физлица или через СБП по незнакомому номеру, обилие грамматических ошибок, низкое качество изображений и нерабочие ссылки.

Ранее кандидат технических наук, доцент РТУ МИРЭА Алексей Двилянский заявил, что мошенники стали использовать для взлома смартфонов фальшивые видео, которые рассылают в мессенджерах якобы от имени соседей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

