Мошенники стали создавать фейковые магазины перед началом учебного года
Поддельные интернет-магазины со школьными товарами стали появлятся в сети перед началом учебного года. Об этом «Ленте.ру» рассказал технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков.
По его словам, аферисты рассчитывают на то, что уставшие от беготни по магазинам родители, желающие сэкономить время и деньги, потеряют бдительность.
Эксперт указал, что не следует доверять слишком выгодным ценам, так как если школьный рюкзак известного бренда «предлагается в три раза дешевле, чем везде, то это не удача, а красный флаг».
«Мошенники специально занижают цены, чтобы вызвать эмоциональную реакцию и желание купить пока как можно быстрее пока товар в наличии — это классический прием давления через ощущение дефицита и срочности», - отметил Щербаков.
Он добавил, что признаками фековых магазинов являются оплата переводом на карту физлица или через СБП по незнакомому номеру, обилие грамматических ошибок, низкое качество изображений и нерабочие ссылки.
Ранее кандидат технических наук, доцент РТУ МИРЭА Алексей Двилянский заявил, что мошенники стали использовать для взлома смартфонов фальшивые видео, которые рассылают в мессенджерах якобы от имени соседей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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