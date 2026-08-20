СМИ: Тело гитариста «Кукрыниксов» Оганяна нашли в Санкт-Петербурге

Мужчиной с отрубленной рукой, тело которого было найдено в Санкт-Петербурге, оказался гитарист группы «Кукрыниксы» Дмитрий Огонян. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Главный тренер владивостокского ПБК «Динамо» Сандлер разбился на гидроцикле

По данным СМИ, тело мужчины средних лет с полностью отрубленной кистью было обнаружено в районе пассажирского порта «Морской фасад» на Васильевском острове.

Официального подтверждения личности погибшего пока нет. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Московской области погиб известный по ролям в сериалах «Бригада» и «Бумер» актёр Александр Высоковский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Григорий Сысоев
ТЕГИ:КукрыниксыСмертьПроисшествиеСанкт-Петербург

Горячие новости

Все новости

партнеры