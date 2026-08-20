СМИ: Тело гитариста «Кукрыниксов» Оганяна нашли в Санкт-Петербурге
Мужчиной с отрубленной рукой, тело которого было найдено в Санкт-Петербурге, оказался гитарист группы «Кукрыниксы» Дмитрий Огонян. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным СМИ, тело мужчины средних лет с полностью отрубленной кистью было обнаружено в районе пассажирского порта «Морской фасад» на Васильевском острове.
Официального подтверждения личности погибшего пока нет. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Московской области погиб известный по ролям в сериалах «Бригада» и «Бумер» актёр Александр Высоковский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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