СМИ: Тело гитариста «Кукрыниксов» Оганяна нашли в Санкт-Петербурге

По данным СМИ, тело мужчины средних лет с полностью отрубленной кистью было обнаружено в районе пассажирского порта «Морской фасад» на Васильевском острове.

Официального подтверждения личности погибшего пока нет. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Московской области погиб известный по ролям в сериалах «Бригада» и «Бумер» актёр Александр Высоковский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

