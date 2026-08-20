В Финляндии построят завод по производству БПЛА для ВСУ

Завод по производству дронов для Украины будет размещён на территории Финляндии. Об этом сообщает RT.

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Уточняется, что соотвествующее соглашение было подписано финской технологической компанией Innokas и украинским производителем БПЛА Airlogix.

«Цель соглашения - создание дополнительных производственных мощностей в Европе для поставок Силам безопасности и обороны Украины беспилотных систем украинской разработки», — говорится в сообщении.

Ранее в Минэкономики Литвы сообщили, что на территории республики украинской компанией «Днепровский энергомеханический завод» будет построено предприятие по производству боеприпасов по стандартам НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: wikimedia.org
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