В Финляндии построят завод по производству БПЛА для ВСУ
Завод по производству дронов для Украины будет размещён на территории Финляндии. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что соотвествующее соглашение было подписано финской технологической компанией Innokas и украинским производителем БПЛА Airlogix.
«Цель соглашения - создание дополнительных производственных мощностей в Европе для поставок Силам безопасности и обороны Украины беспилотных систем украинской разработки», — говорится в сообщении.
Ранее в Минэкономики Литвы сообщили, что на территории республики украинской компанией «Днепровский энергомеханический завод» будет построено предприятие по производству боеприпасов по стандартам НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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