Четырехкратный чемпион «Формулы 1» Ферстаппен продлил контракт с Red Bull
Четырёхкратный чемпион «Формулы 1» Макс Ферстаппен продлил контракт с командой Red Bull Racing до конца 2030 года. Об этом сообщает RT.
Исполнительный директор и руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис, что продолжение сотрудничества с лучшим гонщиком чемпионата является великолепной новостью как для команды, так и для автоспорта в целом.
Сам Ферстаппен отметил, что всегда хотел продолжить сотрудничество с коллективом из Милтон-Кинса, за который выступает в течение всей своей карьеры
«Я всегда говорил: эта команда для меня, словно вторая семья... Я с удовольствием продолжу работать, чтобы мы вновь вернулись на вершину. Это остаётся конечной целью для всех нас, и мы продолжим к ней стремиться», - подчеркнул нидерландский пилот.
В составе Red Bull Racing Ферстаппен становился чемпионом «Формулы 1» в 2021, 2022, 2023 и 2024 годах.
Ранее руководство «Формулы 1» объявило, что Гран-при Бахрейна 2026 года, отменённое из-за конфликта США и Ирана, проведут в Малайзии со 2 по 4 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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