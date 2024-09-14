Трамп: Харрис приведет США к войне с Россией и возврату в стране призыва

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп высказался против военного конфликта с Россией, сообщает CBS News.

В своем выступлении в Лас-Вегасе Трамп отметил, что поддержка кандидата от демократов Камалы Харрис приведет к войне с Россией.

Харрис хочет провести еще одни дебаты с Трампом

Он подчеркнул, что, хотя США могут прибегнуть к конфликту, предпочтительно избежать этого сценария.

Трамп также заявил, что голосуя за Харрис, американцы поддерживают возвращение призыва на военную службу. По его словам, Харрис хочет ввести призыв, чтобы отправить детей на войну, которой не должно было быть, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссияСШАДональд Трамп

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