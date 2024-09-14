Трамп: Харрис приведет США к войне с Россией и возврату в стране призыва

Он подчеркнул, что, хотя США могут прибегнуть к конфликту, предпочтительно избежать этого сценария.

Трамп также заявил, что голосуя за Харрис, американцы поддерживают возвращение призыва на военную службу. По его словам, Харрис хочет ввести призыв, чтобы отправить детей на войну, которой не должно было быть, передает «Радиоточка НСН».

