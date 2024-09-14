Нидерланды отказались от планов по передаче Украине системы Patriot

Нидерланды не смогут передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot, поскольку один из союзников Нидерландов отказался участвовать в поставке. Об этом сообщает NL Times со ссылкой на министерство обороны страны.

В конце мая Министерство обороны Нидерландов объявило о планах передать Украине систему Patriot, указав, что основные компоненты системы уже имеются, а оставшиеся будут предоставлены другими странами.