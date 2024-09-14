Нидерланды отказались от планов по передаче Украине системы Patriot
Нидерланды не смогут передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot, поскольку один из союзников Нидерландов отказался участвовать в поставке. Об этом сообщает NL Times со ссылкой на министерство обороны страны.
В конце мая Министерство обороны Нидерландов объявило о планах передать Украине систему Patriot, указав, что основные компоненты системы уже имеются, а оставшиеся будут предоставлены другими странами.
Затем, через месяц, бывший министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что была найдена страна-партнер для осуществления поставок, включая радар и как минимум три пусковые установки.
Однако теперь минобороны Нидерландов сообщило NL Times, что обязательства упомянутого союзника не были выполнены, не уточняя при этом, о какой стране идет речь, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru