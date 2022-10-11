СМИ сообщили о возможной встрече Эрдогана и Путина в Астане
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин могут провести встречу в среду на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом сообщает Agence France-Press со ссылкой на источник в Анкаре.
Ранее Эрдоган заявлял, что рассчитывает на очную встречу с Путиным в ближайшие дни, напоминает RT.
Саммит СВМДА состоится в Астане 12—13 октября, на мероприятие прибудут лидеры 11 стран, пишет Ura.ru. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин посетит международный форум и проведет ряд двусторонних встреч.
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