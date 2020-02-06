Усилить поддержку семьи планируют в Конституции

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ поддержала изменения, связанные с укреплением, защитой и поддержкой семьи, а также прав ребенка. Об этом сообщила член группы, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

По ее словам, поддержка материнства и детства должна быть закреплена в Конституции, чтобы была гарантия того, что на это не может повлиять деятельность региональных или федеральных органов власти, что закон не будет изменен, сообщает «ФедералПресс».