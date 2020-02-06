Усилить поддержку семьи планируют в Конституции
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ поддержала изменения, связанные с укреплением, защитой и поддержкой семьи, а также прав ребенка. Об этом сообщила член группы, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.
По ее словам, поддержка материнства и детства должна быть закреплена в Конституции, чтобы была гарантия того, что на это не может повлиять деятельность региональных или федеральных органов власти, что закон не будет изменен, сообщает «ФедералПресс».
В свою очередь замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина сообщила, что в рабочую группу поступает большое количество поправок, 40 из них уже рассмотрены. По ее словам, изменения касаются социальной сферы. Именно на нее сделал упор в своем послании президент РФ Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что рабочая группа по подготовке предложений о поправках в Конституции России изучит предложение об увеличении числа сенаторов, делегируемых в Совфед президентом, а также о пожизненном назначении сенаторов.
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