Рабочая группа по Конституции обсудит идею пожизненного назначения сенаторов

Рабочая группа по подготовке предложений о поправках в Конституции России изучит предложение об увеличении числа сенаторов, делегируемых в Совфед президентом, а также о пожизненном назначении сенаторов. Как пишет РИА Новости, об это заявил член рабочей группы, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

В частности, он напомнил, что сейчас Совет Федерации комплектуется из представителей регионов. Кроме того, по словам Александра Чубарьяна, есть право президента вносить кандидатуры в Совфед.

«Сейчас это норма 10% [от общего числа] – это 17 человек получается. Мне кажется, можно увеличить эту норму. Второй, более существенный момент. В итальянский Сенат, например, входят все президенты, которые были в стране. А самое главное, президент имеет право в этой общей квоте [вводить] пожизненных сенаторов. Это люди, которые имеют абсолютно знаковое положение в обществе, - общественные деятели, ученые, деятели культуры, врачи», - отметил он.