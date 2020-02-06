Рабочая группа по Конституции обсудит идею пожизненного назначения сенаторов
Рабочая группа по подготовке предложений о поправках в Конституции России изучит предложение об увеличении числа сенаторов, делегируемых в Совфед президентом, а также о пожизненном назначении сенаторов. Как пишет РИА Новости, об это заявил член рабочей группы, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.
В частности, он напомнил, что сейчас Совет Федерации комплектуется из представителей регионов. Кроме того, по словам Александра Чубарьяна, есть право президента вносить кандидатуры в Совфед.
«Сейчас это норма 10% [от общего числа] – это 17 человек получается. Мне кажется, можно увеличить эту норму. Второй, более существенный момент. В итальянский Сенат, например, входят все президенты, которые были в стране. А самое главное, президент имеет право в этой общей квоте [вводить] пожизненных сенаторов. Это люди, которые имеют абсолютно знаковое положение в обществе, - общественные деятели, ученые, деятели культуры, врачи», - отметил он.
Ранее НСН писала, что срок работы группы, рассматривающей возможные поправки к Конституции, продлен до 14 февраля. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Он напомнил, что президенту и Госдуме ранее поступила просьба о продлении срока работы над поправками. И накануне, 3 февраля, Совет Госдумы принял решение продлить его до 14-го числа.
Таким образом, у рабочей группы ещё есть время до конца следующей недели. Однако при этом, по словам Клишаса, её членам «расслабляться не стоит», отмечает Газета.ру.
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