«Это абсолютно логичная аппаратная игра. Урсула фон дер Ляйен уникальный председатель Еврокомиссии, потому что она тянет одеяло на себя. Никто до нее этого так не делал. Ее в этом поддерживают некоторые страны, особенно правящие элиты в Германии и во Франции. Всегда считалось, что в Европе должен появиться пост президента Европы. Она прокладывает будущему президенту Европы путь в структурах, это путь к усиленной власти. У Каллас, конечно, меньше поддержки, она будет жаловаться и дальше, она права, но в аппаратных играх побеждает фон дер Ляйен», - пояснил он.

При этом Рар добавил, что и Каллас выполняет свою роль, ее отставка не ожидается.

«При этом Каллас поддерживает Польша, восточная Европа, ее отставка маловероятна. Уйдет она, придется какого-то эстонца на этот пост сажать. Там все по квотам распределено. Она выполняет задачу именно восточных европейцев: лаять и кусать. Не вижу поводу для ее ухода сейчас. При ее уходе ничего не поменяется, это же целый аппарат. Евросоюз – это враждебная по отношению к России организация, пока перемен в этом вопросе не ожидается», - подчеркнул собеседник НСН.

Конфликт между главой европейской дипломатии Каллас и председателем Еврокомиссии фон дер Ляйен еще раз подчеркивает глубокий кризис в Евросоюзе, рассказал НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

