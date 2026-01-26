Немецкий политолог заявил, что в ЕС готовят пост президента Европы

Александр Рар заявил НСН, что глава европейской дипломатии Кая Каллас не просто так обвинила председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в диктатуре. 

Правящие элиты в Германии и во Франции считают, что в Европе должен появиться пост президента Европы, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает прототипом этой должности в будущем, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас обвинила председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в диктатуре, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника. В материале отмечается, у главы Еврокомиссии были напряженные отношения с бывшим руководителем европейской дипломатии Жозепом Боррелем, однако с Каллас ситуация еще сложнее. Die Welt сообщило, что Кая Каллас серьезно поссорилась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и потерпела поражение в борьбе за власть в аппарате Евросоюза. Рар назвал эти аппаратные игры логичными.

Песков: Ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с Каллас

«Это абсолютно логичная аппаратная игра. Урсула фон дер Ляйен уникальный председатель Еврокомиссии, потому что она тянет одеяло на себя. Никто до нее этого так не делал. Ее в этом поддерживают некоторые страны, особенно правящие элиты в Германии и во Франции. Всегда считалось, что в Европе должен появиться пост президента Европы. Она прокладывает будущему президенту Европы путь в структурах, это путь к усиленной власти. У Каллас, конечно, меньше поддержки, она будет жаловаться и дальше, она права, но в аппаратных играх побеждает фон дер Ляйен», - пояснил он.

При этом Рар добавил, что и Каллас выполняет свою роль, ее отставка не ожидается.

«При этом Каллас поддерживает Польша, восточная Европа, ее отставка маловероятна. Уйдет она, придется какого-то эстонца на этот пост сажать. Там все по квотам распределено. Она выполняет задачу именно восточных европейцев: лаять и кусать. Не вижу поводу для ее ухода сейчас. При ее уходе ничего не поменяется, это же целый аппарат. Евросоюз – это враждебная по отношению к России организация, пока перемен в этом вопросе не ожидается», - подчеркнул собеседник НСН.

Конфликт между главой европейской дипломатии Каллас и председателем Еврокомиссии фон дер Ляйен еще раз подчеркивает глубокий кризис в Евросоюзе, рассказал НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры