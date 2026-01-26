Немецкий политолог заявил, что в ЕС готовят пост президента Европы
Александр Рар заявил НСН, что глава европейской дипломатии Кая Каллас не просто так обвинила председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в диктатуре.
Правящие элиты в Германии и во Франции считают, что в Европе должен появиться пост президента Европы, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает прототипом этой должности в будущем, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас обвинила председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в диктатуре, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника. В материале отмечается, у главы Еврокомиссии были напряженные отношения с бывшим руководителем европейской дипломатии Жозепом Боррелем, однако с Каллас ситуация еще сложнее. Die Welt сообщило, что Кая Каллас серьезно поссорилась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и потерпела поражение в борьбе за власть в аппарате Евросоюза. Рар назвал эти аппаратные игры логичными.
«Это абсолютно логичная аппаратная игра. Урсула фон дер Ляйен уникальный председатель Еврокомиссии, потому что она тянет одеяло на себя. Никто до нее этого так не делал. Ее в этом поддерживают некоторые страны, особенно правящие элиты в Германии и во Франции. Всегда считалось, что в Европе должен появиться пост президента Европы. Она прокладывает будущему президенту Европы путь в структурах, это путь к усиленной власти. У Каллас, конечно, меньше поддержки, она будет жаловаться и дальше, она права, но в аппаратных играх побеждает фон дер Ляйен», - пояснил он.
При этом Рар добавил, что и Каллас выполняет свою роль, ее отставка не ожидается.
«При этом Каллас поддерживает Польша, восточная Европа, ее отставка маловероятна. Уйдет она, придется какого-то эстонца на этот пост сажать. Там все по квотам распределено. Она выполняет задачу именно восточных европейцев: лаять и кусать. Не вижу поводу для ее ухода сейчас. При ее уходе ничего не поменяется, это же целый аппарат. Евросоюз – это враждебная по отношению к России организация, пока перемен в этом вопросе не ожидается», - подчеркнул собеседник НСН.
Конфликт между главой европейской дипломатии Каллас и председателем Еврокомиссии фон дер Ляйен еще раз подчеркивает глубокий кризис в Евросоюзе, рассказал НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
