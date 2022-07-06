Reuters: Борису Джонсону грозит отставка

Отмечается, что ему предстоит двухчасовой разговор с представителями парламентских комитетов в среду. В ходе разговоре ему нужно будет ответить на ряд вопросов, после чего чиновники смогут вынести решение о будущем Джонсона. При этом агентство отмечает, что все больше соратников Джонсона из его партии желают его ухода.

Ранее сразу два министра – здравоохранения и финансов – уволились из правительства Великобритании из-за скандалов, связанных с Борисом Джонсоном, напоминают «Известия». Если «ковидные вечеринки» ему простили, то теперь всплыл скандал с назначением экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера: последнего обвинили в сексуальных домогательствах, и Джонсон, как выяснилось, на момент его назначения знал, что Пинчер не был оправдан.

