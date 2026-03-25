Ушаков заявил о перерыве в трехсторонних переговорах по Украине
25 марта 202617:49
В трёхсторонних переговорах по украинскому урегулированию с участием США в настоящее время перерыв. Как пишет RT, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Сейчас перерыв... по понятным причинам», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Ушаков добавил, что встреча делегаций США и Украины 21 марта состоялась «как раз в продолжение в трёхсторонних переговоров о путях урегулирования».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перенос нового раунда переговоров связан с обострением ситуации вокруг Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
