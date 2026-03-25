Ушаков заявил, что Россию проинформировали об итогах переговоров США и Украины

Россия получила информацию об итогах переговоров США и Украины во Флориде. Как пишет RT, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Песков заявил, что Украина продолжает тщетное сопротивление

Он уточнил, что речь идёт о встрече американской и украинской делегаций, которая состоялась 21 марта.

«Нас обстоятельно проинформировали об итогах, и мы знаем, где мы сейчас», - заключил Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пауза в трёхсторонних переговорах по урегулированию на Украине вызвана сложившейся в мире ситуацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
