Ушаков заявил, что Россия не хочет временного перемирия на Украине

Между Россией и США идет «нормальный обмен мнениями, в спокойной манере», подчеркнул помощник президента. По его словам, предложенное временное перемирие на Украине - не что иное, как временная передышка для украинских военных.

В интервью Ольге Скабеевой Ушаков сообщил, что вчера ему позвонил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и рассказал о договоренностях с Киевом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США дистанцируются от идеи об отправке миротворцев на Украину, осознавая последствия, напоминает RT.

