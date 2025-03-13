Ушаков заявил, что Россия не хочет временного перемирия на Украине
Россия не хочет временного перемирия, она заинтересована в долгосрочном урегулировании, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Между Россией и США идет «нормальный обмен мнениями, в спокойной манере», подчеркнул помощник президента. По его словам, предложенное временное перемирие на Украине - не что иное, как временная передышка для украинских военных.
В интервью Ольге Скабеевой Ушаков сообщил, что вчера ему позвонил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и рассказал о договоренностях с Киевом.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США дистанцируются от идеи об отправке миротворцев на Украину, осознавая последствия, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru