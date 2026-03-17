Песков заявил, что Украина продолжает тщетное сопротивление
17 марта 202613:23
Вместо «открытия дороги для дальнейшего мирного процесса» Украина продолжает «тщетное сопротивление». Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что российская армия продолжает специальную военную операцию и достигает поставленных целей.
«Наши вооруженные силы... также обеспечивают безопасность российских регионов», - сказа представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что в переговорах по Украине наступила пауза из-за смены приоритетов США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
