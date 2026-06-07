Ушаков: В Киев ездил достаточно крупный бизнесмен, которого многие знают

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Киев ездил «достаточно крупный» бизнесмен из России, которого многие знают. Об этом Ушаков рассказал в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Украинский депутат: Встречавшимся с Зеленским миллиардером оказался Абрамович

Ушаков отметил, что между Россией и Украиной существуют как открытые, так и закрытые каналы коммуникации. Он напомнил, что в открытом режиме уже были проведены несколько раундов переговоров.

Ранее президент РФ Владимир Путин на полях ПМЭФ сообщил о визите российского бизнесмена в Киев, который состоялся примерно три недели назад. Чуть позже депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) заявил, что этим бизнесменом был Роман Абрамович, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Терещенко Михаил
ТЕГИ:Владимир ПутинУкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры