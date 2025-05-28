Ушаков: Трампа недостаточно информируют о конфликте РФ и Украины
В Кремле исходят из того, что президента США Дональда Трампа недостаточно информируют о конфликте России и Украины. Об этмо заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, главу Белого дома недостаточно информируют о массированных атаках Вооружённых сил Украина против мирных городов РФ.
Юшаков добавил, что Трамп до конца не понимает, что российские войска наносят удары исключительно по объектам украинской военной инфраструктуры или ВПК.
Ранее Трамп заявил, что Россия «играет с огнём», отметив, что без его участия Москва бы столкнулась с множеством «действительно плохих вещей», сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru