СМИ: Трамп еще не определился по новым санкциям против РФ

Президент США Дональд Трамп пока ещё не определился окончательно по вопросу введения новых жёстких санкций против России. Об этом стало известно Politico от осведомленных источников в Белом доме.

Как сообщает издание, сразу несколько чиновников в конфиденциальном разговоре отметили, что Москва близка к тому, чтобы «сжечь золотой мост», предложенный ей Трампом.