СМИ: Трамп еще не определился по новым санкциям против РФ

Президент США Дональд Трамп пока ещё не определился окончательно по вопросу введения новых жёстких санкций против России. Об этом стало известно Politico от осведомленных источников в Белом доме.

Как сообщает издание, сразу несколько чиновников в конфиденциальном разговоре отметили, что Москва близка к тому, чтобы «сжечь золотой мост», предложенный ей Трампом.

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В свою очередь заместитель председателя America First Policy Institute Фред Флейц заявил, что максимум через шесть недель президент США может объявить о выходе Вашингтона из процесса по урегулированию украинской проблемы.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее The Wall Street Journal утверждала, что глава Белого дома может ввести новые ограничительные метры в отношении России уже на текущей неделе. Как сообщает НСН, Дональд Трамп 27 мая в очередной раз за последние дни раскритиковал президента РФ за эскалацию и заявил, что Владимир Путин «играет с огнем».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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