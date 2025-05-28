СМИ: Трамп еще не определился по новым санкциям против РФ
Президент США Дональд Трамп пока ещё не определился окончательно по вопросу введения новых жёстких санкций против России. Об этом стало известно Politico от осведомленных источников в Белом доме.
Как сообщает издание, сразу несколько чиновников в конфиденциальном разговоре отметили, что Москва близка к тому, чтобы «сжечь золотой мост», предложенный ей Трампом.
В свою очередь заместитель председателя America First Policy Institute Фред Флейц заявил, что максимум через шесть недель президент США может объявить о выходе Вашингтона из процесса по урегулированию украинской проблемы.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее The Wall Street Journal утверждала, что глава Белого дома может ввести новые ограничительные метры в отношении России уже на текущей неделе. Как сообщает НСН, Дональд Трамп 27 мая в очередной раз за последние дни раскритиковал президента РФ за эскалацию и заявил, что Владимир Путин «играет с огнем».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правоохранители оцепили место падения обломков БПЛА в Зеленограде
- РФС отказал «Химкам» в праве выступить в РПЛ в сезоне-2025/26
- Родители подростков в Байкальске не знали о вечеринке, где произошла поножовщина
- Лавров анонсировал новый раунд российско-украинских переговоров
- Зеленский заявил о готовности к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным
- СМИ: Трамп еще не определился по новым санкциям против РФ
- Сергей Женовач в июне выпустит вторую премьеру сезона
- Третьяк отказался считать решенным недопуск хоккейной сборной на Олимпиаду 2026 года
- СМИ: Врачи выявили у Киркорова частичное отмирание кожи
- Полиция задержала живодера, пытавшегося отравить зверей в Московском зоопарке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru