Зеленский назвал главную нерешенную проблему в переговорах по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в переговорах по мирному урегулированию конфликта остается нерешенным только территориальный вопрос. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По его словам, именно тема территории является самой сложной на текущем этапе. Так Зеленский прокомментировал заявление специального посланника президента США Стива Уиткоффа о том, что урегулирование украинского вопроса сводится к одному пункту.
Украинский президент также сообщил, что на предстоящей трехсторонней встрече делегации США, России и Украины намерены представить друг другу свои варианты возможного урегулирования.
Ранее Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых стороны положительно оценили встречу. Уиткофф, в свою очередь, заявлял, что работа над мирным планом по Украине близка к завершению, передает «Радиоточка НСН».
