Зеленский назвал главную нерешенную проблему в переговорах по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в переговорах по мирному урегулированию конфликта остается нерешенным только территориальный вопрос. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, именно тема территории является самой сложной на текущем этапе. Так Зеленский прокомментировал заявление специального посланника президента США Стива Уиткоффа о том, что урегулирование украинского вопроса сводится к одному пункту.