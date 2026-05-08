Собеседник НСН добавил, что в театре интересны те технологии, которые подчеркивают «живость» актерской игры, а не заслоняют ее.

«Те технологии, которые помогают актерам, интересны. Те же, которые заслоняют артиста, неинтересны. Потому что ценность театра, то, зачем зритель приходит в театр, — это контакт с живым артистом. Все остальное можно получить дома, любые технические возможности. Только в театре можно в каком-то смысле ощутить себя одновременно и животным в стае, и представителем какого-то отряда высших млекопитающих, когда вы оказываетесь охвачены одной эмоцией и одной мыслью. Мне кажется, это главное в театре. Сюда приходят люди с разным жизненным опытом, с разным опытом проведенного дня, и вдруг совершенно чужие люди увлекают своей историей, и ты начинаешь за них переживать, хотя об их существовании даже не подозревал», — подчеркнул критик.

В заключение Заславский рассказал, какие примеры “психологического театра” произвели на него наиболее сильное впечатление.

«Прелесть “психологического театра” в том, что в нем нет эталонов. Ты приходишь каждый день в театр и понимаешь, что тебя может тронуть совершенно не то, что трогало вчера. Те спектакли, которые я порекомендовал бы своим друзьям и знакомым, — это совершенно разные театры. Например, сейчас на праздниках будет замечательный спектакль Ивана Поповски “Победа. Реквием” в Театре музыки и поэзии Елены Камбуровой. Непонятно, то ли это театр в чистом виде, то ли какие-то перформативные практики из области современного искусства, как, например, его же спектакль “Петербург–Петроград–Ленинград” в этом же театре, где куклы и какой-то театральный реквизит сосуществуют на сцене вместе с женским вокалом. И сложно сказать, к какому жанру этот спектакль приписать. Еще я на днях увидел “Двенадцатую ночь” в Московском Губернском театре в постановке Анны Горушкиной. Это замечательный актерский театр, в котором ты получаешь удовольствие от этой безмятежной и с какими-то не сегодняшними проблемами пьесы Уильяма Шекспира, которая увлекает именно этой своей легкомысленной веселостью. Это как раз тот театр, который сегодня особенно нам всем необходим, потому что в нем есть очевидная терапевтическая функция», — подытожил он.

Ранее Заславский заявил, что строительство Национального театрального центра в Москве, которое сейчас заморожено, обойдется в пять-шесть миллиардов, но у государства в сфере культуры есть другие приоритеты. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

