Ректор ГИТИСа объяснил важность «живого» контакта зрителя с актером
В театре приживаются лишь технологии, подчеркивающие «живость» актерской игры, потому что зритель приходит в театр именно за контактом с артистом, сказал НСН Григорий Заславский.
Главная функция театра — «живой» контакт артиста и зрителя, в определенном смысле актер интереснее, чем режиссер, который выражает себя через артиста. Об этом НСН заявил ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский.
Современному театру не хватает «живого» присутствия актера на сцене и подлинного эмоционального вовлечения. Об этом в интервью ТАСС высказал народный артист России Александр Домогаров. Артист заявил, что не воспринимает театр, в котором актеры становятся лишь частью режиссерской конструкции. Заславский заявил, что артист на сцене интереснее режиссера, который должен уметь выразить себя через артиста.
«Я никогда не слышал, чтобы актеры являлись какими-то проводниками глубоких мыслей и философского озарения, хотя в словах замечательного артиста Домогарова, наверное, есть своя правда. Одно из последних моих сильных театральных впечатлений — это работа Домогарова в спектакле “Предложение” по пьесе “Визит старой дамы” Фридриха Дюрренматта в Центральном академическом театре Российской Армии. Одно из достоинств этого спектакля — работа двух больших артистов: Домогарова и Ольги Богдановой. Совершенно очевидно, что театр может быть разным, но зритель приходит и имеет дело с артистом. Для меня это тоже самое дорогое, когда режиссер способен выразить себя через другого артиста. Вообще артист в определенном смысле интереснее, чем режиссер. С этой точки зрения Домогаров, конечно, прав», — сказал Заславский.
Собеседник НСН добавил, что в театре интересны те технологии, которые подчеркивают «живость» актерской игры, а не заслоняют ее.
«Те технологии, которые помогают актерам, интересны. Те же, которые заслоняют артиста, неинтересны. Потому что ценность театра, то, зачем зритель приходит в театр, — это контакт с живым артистом. Все остальное можно получить дома, любые технические возможности. Только в театре можно в каком-то смысле ощутить себя одновременно и животным в стае, и представителем какого-то отряда высших млекопитающих, когда вы оказываетесь охвачены одной эмоцией и одной мыслью. Мне кажется, это главное в театре. Сюда приходят люди с разным жизненным опытом, с разным опытом проведенного дня, и вдруг совершенно чужие люди увлекают своей историей, и ты начинаешь за них переживать, хотя об их существовании даже не подозревал», — подчеркнул критик.
В заключение Заславский рассказал, какие примеры “психологического театра” произвели на него наиболее сильное впечатление.
«Прелесть “психологического театра” в том, что в нем нет эталонов. Ты приходишь каждый день в театр и понимаешь, что тебя может тронуть совершенно не то, что трогало вчера. Те спектакли, которые я порекомендовал бы своим друзьям и знакомым, — это совершенно разные театры. Например, сейчас на праздниках будет замечательный спектакль Ивана Поповски “Победа. Реквием” в Театре музыки и поэзии Елены Камбуровой. Непонятно, то ли это театр в чистом виде, то ли какие-то перформативные практики из области современного искусства, как, например, его же спектакль “Петербург–Петроград–Ленинград” в этом же театре, где куклы и какой-то театральный реквизит сосуществуют на сцене вместе с женским вокалом. И сложно сказать, к какому жанру этот спектакль приписать. Еще я на днях увидел “Двенадцатую ночь” в Московском Губернском театре в постановке Анны Горушкиной. Это замечательный актерский театр, в котором ты получаешь удовольствие от этой безмятежной и с какими-то не сегодняшними проблемами пьесы Уильяма Шекспира, которая увлекает именно этой своей легкомысленной веселостью. Это как раз тот театр, который сегодня особенно нам всем необходим, потому что в нем есть очевидная терапевтическая функция», — подытожил он.
Ранее Заславский заявил, что строительство Национального театрального центра в Москве, которое сейчас заморожено, обойдется в пять-шесть миллиардов, но у государства в сфере культуры есть другие приоритеты. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
