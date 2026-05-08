Врач раскрыла россиянам секреты здорового долголетия

Терапевт Светлана Бурнацкая рассказала, как снизить риск развития хронических заболеваний и продлить период здорового долголетия. Об этом врач сообщила в интервью «Ленте.ру».

Специалист в первую очередь рекомендовала избегать длительного сидения, поскольку такая привычка замедляет метаболизм, ухудшает кровоток и повышает вероятность возникновения гипертонии, сердечно-сосудистых патологий, диабета и депрессивных состояний.

Бурнацкая добавила, что для поддержания здоровья важно устраивать короткие активные перерывы каждые 40–60 минут, например, прогуляться или выполнить несложные упражнения.

Доктор также призвала увеличить в рационе долю овощей и цельных продуктов, соблюдать питьевой режим и сократить потребление добавленного сахара и соленых полуфабрикатов.

Кроме того, для здорового долголетия необходим качественный сон продолжительностью семь–девять часов ежедневно. Важно не только придерживаться режима, но и отказываться от использования ярких экранов за полтора–два часа до отхода ко сну.

ФОТО: пресс-службы Депратамента спорта Москвы
