Врач раскрыла россиянам секреты здорового долголетия
Терапевт Светлана Бурнацкая рассказала, как снизить риск развития хронических заболеваний и продлить период здорового долголетия. Об этом врач сообщила в интервью «Ленте.ру».
Специалист в первую очередь рекомендовала избегать длительного сидения, поскольку такая привычка замедляет метаболизм, ухудшает кровоток и повышает вероятность возникновения гипертонии, сердечно-сосудистых патологий, диабета и депрессивных состояний.
Бурнацкая добавила, что для поддержания здоровья важно устраивать короткие активные перерывы каждые 40–60 минут, например, прогуляться или выполнить несложные упражнения.
Доктор также призвала увеличить в рационе долю овощей и цельных продуктов, соблюдать питьевой режим и сократить потребление добавленного сахара и соленых полуфабрикатов.
Кроме того, для здорового долголетия необходим качественный сон продолжительностью семь–девять часов ежедневно. Важно не только придерживаться режима, но и отказываться от использования ярких экранов за полтора–два часа до отхода ко сну.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила НСН, что российские пенсионеры более активные, чем современные зумеры.
Горячие новости
- Врач раскрыла россиянам секреты здорового долголетия
- На заседании Совбеза назвали сроки восстановления авиасообщения на юге РФ
- Ветер дует за запад: В поджоге леса в Чернобыле увидели украинский след
- Трамп объявил 8 мая днем победы США во Второй мировой войне
- Путин назвал удар ВСУ по авиацентру в Ростове актом терроризма
- Эксперт назвала зарплату для покупки самой дешевой вторичной квартиры в Москве
- Фицо заявил, что рад отдать дань памяти солдатам Красной армии в Москве
- Пашинян назвал фатальной ошибкой попытки присоединить Карабах к Армении
- Скидками не балуют: В России готовятся к волне банкротств застройщиков
- Правительство Украины вдвое увеличило расходы на оборону