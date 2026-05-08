Генерал Попов назвал два возможных маршрута дронов ВСУ к Липецку

Беспилотники ВСУ, атаковавшие Липецкую область, могли быть запущены из Сумского региона или с направления за Луганском и Донецком. Об этом в беседе с aif.ru сообщил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Эксперт пояснил, что по этим траекториям располагается пересеченная местность, позволяющая дронам маневрировать и двигаться на предельно низкой высоте. Альтернативный маршрут, по его словам, может пролегать через Херсонскую область, затем над Азовским морем, после чего через Воронеж в сторону Липецка.