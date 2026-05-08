Генерал Попов назвал два возможных маршрута дронов ВСУ к Липецку

Беспилотники ВСУ, атаковавшие Липецкую область, могли быть запущены из Сумского региона или с направления за Луганском и Донецком. Об этом в беседе с aif.ru сообщил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Эксперт пояснил, что по этим траекториям располагается пересеченная местность, позволяющая дронам маневрировать и двигаться на предельно низкой высоте. Альтернативный маршрут, по его словам, может пролегать через Херсонскую область, затем над Азовским морем, после чего через Воронеж в сторону Липецка.

Путин назвал удар ВСУ по авиацентру в Ростове актом терроризма

В результате атаки на город Елец минувшей ночью пострадал ребенок. При падении обломков был поврежден частный дом, взрывной волной выбило окна, а осколки стекла ранили девятилетнего мальчика.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН заявил, что Россия не будет наносить удары по Киеву за коллапс в аэропортах.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм канал губернатора Московской области "Воробьев Live"
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиЛипецк

Горячие новости

Все новости

партнеры