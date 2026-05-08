Генерал Попов назвал два возможных маршрута дронов ВСУ к Липецку
Беспилотники ВСУ, атаковавшие Липецкую область, могли быть запущены из Сумского региона или с направления за Луганском и Донецком. Об этом в беседе с aif.ru сообщил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
Эксперт пояснил, что по этим траекториям располагается пересеченная местность, позволяющая дронам маневрировать и двигаться на предельно низкой высоте. Альтернативный маршрут, по его словам, может пролегать через Херсонскую область, затем над Азовским морем, после чего через Воронеж в сторону Липецка.
В результате атаки на город Елец минувшей ночью пострадал ребенок. При падении обломков был поврежден частный дом, взрывной волной выбило окна, а осколки стекла ранили девятилетнего мальчика.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН заявил, что Россия не будет наносить удары по Киеву за коллапс в аэропортах.
Горячие новости
- Генерал Попов назвал два возможных маршрута дронов ВСУ к Липецку
- Врач раскрыла россиянам секреты здорового долголетия
- На заседании Совбеза назвали сроки восстановления авиасообщения на юге РФ
- Ветер дует за запад: В поджоге леса в Чернобыле увидели украинский след
- Трамп объявил 8 мая днем победы США во Второй мировой войне
- Путин назвал удар ВСУ по авиацентру в Ростове актом терроризма
- Эксперт назвала зарплату для покупки самой дешевой вторичной квартиры в Москве
- Фицо заявил, что рад отдать дань памяти солдатам Красной армии в Москве
- Пашинян назвал фатальной ошибкой попытки присоединить Карабах к Армении
- Скидками не балуют: В России готовятся к волне банкротств застройщиков