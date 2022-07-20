Ушаков: Решение об участии Путина в G20 примут накануне поездки

Путин не обсуждал в Тегеране поставку беспилотников России Ещё 55 россиян включены в новый санкционный список ЕС Киев ждет от Запада поставок зенитно-ракетных комплексов NASAMS Официальных данных о большей заразности COVID-подвида «кентавр» пока нет Начало процесса по иску Twitter к Илону Маску назначено на октябрь