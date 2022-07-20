Ушаков: Решение об участии Путина в G20 примут накануне поездки
Решение о формате участия президента России Владимира Путина в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление помощника главы государства Юрия Ушакова.
«Приглашение есть. Мы ответили положительно. Решение [формате участия] будет принято непосредственно перед поездкой», — заявил он.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия в любом случае будет участвовать в саммите G20. По его словам, российская сторона продолжает участвовать в подготовке к мероприятию «и вообще в форматах "Двадцатки"».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru