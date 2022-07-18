Песков: Россия в любом случае будет участвовать в саммите G20

Россия в любом случае будет участвовать в саммите G20. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в Москве к встрече с главой МИД Великобритании Лиз Трасс на полях саммита.

Трасс готова встретиться с Путиным на саммите G20

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона продолжает участвовать в подготовке к мероприятию «и вообще в форматах "Двадцатки"».

«Имеем приглашение на саммит, и в дальнейшем будут приниматься решения по целесообразности того или иного участия в этом саммите. Участие в любом случае будет, программа каких-то двухсторонних встреч еще не прорабатывалась», — цитирует Пескова РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:G20Саммит G20Дмитрий Песков
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