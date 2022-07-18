Трасс готова встретиться с Путиным на саммите G20

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в случае, если она займет пост премьер-министра страны.

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«Я была готова осадить Сергея Лаврова (глава МИД РФ). И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор», — заявила министр.

Борис Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. На пост премьер-министра претендовали 8 кандидатов, в третий тур выборов прошли пять из них. Больше всего голосов набрали Сунак и Мордонт.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Саммит G20Владимир ПутинВеликобритания
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