Трасс готова встретиться с Путиным на саммите G20

«Я была готова осадить Сергея Лаврова (глава МИД РФ). И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор», — заявила министр.

Борис Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. На пост премьер-министра претендовали 8 кандидатов, в третий тур выборов прошли пять из них. Больше всего голосов набрали Сунак и Мордонт.

