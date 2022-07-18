Трасс готова встретиться с Путиным на саммите G20
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в случае, если она займет пост премьер-министра страны.
«Я была готова осадить Сергея Лаврова (глава МИД РФ). И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор», — заявила министр.
Борис Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. На пост премьер-министра претендовали 8 кандидатов, в третий тур выборов прошли пять из них. Больше всего голосов набрали Сунак и Мордонт.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 664 / сут.
Умерли
382 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 483 / сут.
- Трасс готова встретиться с Путиным на саммите G20
- Зеленский высказал Трюдо недовольство из-за российской турбины для газопровода
- СМИ: в плен к военным РФ попал еще один гражданин Великобритании
- Захарова прокомментировала слова Барреля об эффекте от антироссийских санкций
- Эксперт из США: уничтожение HIMARS Россией – плохая новость для НАТО
- Приказом Зеленского отстранена от должность генпрокурор Украины
- Задержана экс-сотрудница Первого канала Овсянникова
- Сомнолог рассказал о качестве сна у переболевших COVID-19
- Эрдоган собирается встретиться с Путиным в Иране
- Госдеп уверен в способности Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта нарастить добычу нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru