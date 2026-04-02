Ушаков: После вывода ВСУ из Донбасса могут прекратиться боевые действия

Вывод президентом Украины Владимиром Зеленским своих войск с территории Донбасса позволил бы рассмотреть вопрос о прекращении боевых действий, сообщают «Вести» со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

По его словам, принятие Зеленским подобного решения открыло бы перспективы для урегулирования многих вопросов, среди которых и прекращении боевых действий.

Ранее Зеленский заявил, что Россия дала Украине два месяца на вывод войск из Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
