Ушаков: После вывода ВСУ из Донбасса могут прекратиться боевые действия
2 апреля 202600:10
Вывод президентом Украины Владимиром Зеленским своих войск с территории Донбасса позволил бы рассмотреть вопрос о прекращении боевых действий, сообщают «Вести» со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.
По его словам, принятие Зеленским подобного решения открыло бы перспективы для урегулирования многих вопросов, среди которых и прекращении боевых действий.
Ранее Зеленский заявил, что Россия дала Украине два месяца на вывод войск из Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
