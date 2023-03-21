Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай в этом году
Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что пригласил российского лидера Владимира Путина посетить в этом году Китай с официальным визитом.
Кроме того, лидер КНР пригласил премьер-министра РФ Михаила Мишустина посетить Китай. Си Цзиньпин призвал активизировать работу межправительственных механизмов двух стран.
Ранее Владимир Путин заявил, что Китай за последние годы сделал колоссальный рывок в своем развитии. Он отметил, что большой рывок КНР вызывает во всем мире неподдельный интерес. При этом Си Цзиньпин заявил, что рад по приглашению Владимира Путина вновь приехать на российскую землю. Он отметил, что Пекин готов вместе с Москвой охранять основанный на международном праве миропорядок, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru