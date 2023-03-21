Песков призвал дождаться от китайского и российского лидеров итогов встречи

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал дождаться заявлений для СМИ президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по итогам первого дня его визита в Россию.

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Накануне Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Россию. Главы двух стран в понедельник, 20 марта, провели неформальные переговоры, которые продлились 4,5 часа.

Пресс-секретарь российского главы отметил, что лидеры сами озвучат итоги переговоров. Песков также подчеркнул, что президент России сам проинформирует, принял ли он приглашение посетить Китай.

В течение встречи Си Цзиньпин заявил, что Россия добилась значительных успехов в процветании государства благодаря сильному руководству Владимира Путина.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыДмитрий ПесковСи ЦзиньпинВладимир Путин

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