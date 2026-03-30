Ушаков назвал предложения США по Украине интересными, но нереализуемыми

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, что предложения, которые США высказали по вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины, интересны и полезны.

Ушаков заявил, что Россию проинформировали об итогах переговоров США и Украины

Однако, по его словам, они пока не реализуются. «США высказали ряд достаточно интересных, я бы сказал, полезных соображений и предложений, но вот пока они не реализуются», - указал политик.

Ранее Ушаков заявил о перерыве в трехсторонних переговорах по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
