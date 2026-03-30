Ушаков назвал предложения США по Украине интересными, но нереализуемыми
30 марта 202600:01
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, что предложения, которые США высказали по вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины, интересны и полезны.
Однако, по его словам, они пока не реализуются. «США высказали ряд достаточно интересных, я бы сказал, полезных соображений и предложений, но вот пока они не реализуются», - указал политик.
Ранее Ушаков заявил о перерыве в трехсторонних переговорах по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
