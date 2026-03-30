Жена Зеленского пожаловалась на усталость мужа от власти
Президент Украины Владимир Зеленский устал, сообщила Fox News его супруга Елена.
По ее словам, глава государства устал от власти. «Это изматывает, и могу сказать, что мы оба устали», – указала Зеленская.
Также она пожаловалась на недостаток внимания к Украине на фоне событий в других регионах мира. «Начинается новая война, однако это не значит, что старая закончилась», — сказала она.
Жена Зеленского отметила, что Киев не может заставить людей следить только за событиями на Украине.
Ранее Зеленская заявила, что ее супруг не намерен быть президентом Украины всю жизнь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
