Сборы «Домовенок Кузя 2» превысили 500 миллионов рублей

В настоящий момент касса ленты режиссера Виктора Лакисова составляет 500 152 436 рублей.

События второй части разворачиваются спустя несколько лет после первого фильма. Кузя по-прежнему живёт с Наташей и её семьёй, Баба Яга окончательно обосновалась в мире людей, но в их дом неожиданно приходит загадочная гостья по имени Тихоня. Героям вновь предстоит объединиться, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить волшебство сказок.

Оригинальный «Домовёнок Кузя» вышел в 2024 году и собрал в российском прокате более 1 миллиарда рублей, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».