Более 60% российских банков в феврале показали снижение дохода или убытки

Все кредитные организации из топ-10 по активам нарастили прибыль в среднем в два раза. Это связано со снижением ключевой ставки ЦБ РФ и ростом стоимости резервирования кредитного портфеля. Основные затруднения испытывают малые, средние банки и банки с иностранным участием. Эксперты считают, что чистая прибыль банковского сектора в 2026 году должна увеличиться или сохраниться на уровне 2025 года.

С начала июня 2025 года по конец февраля 2026 года ключевая ставка Банка Россииснизилась на 5,5 п. п., до 15,5%. Прогнозы по прибыли всего банковского сектора в 2026 году скорее позитивны. По оценкам ЦБ, она может составить 3,3–3,8 трлн руб.

Из-за высоких ставок российские банки продолжают наращивать свой капитал, который покрывает убытки, связанные с просрочкой, с запасом.


