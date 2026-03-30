Более 60% российских банков в феврале показали снижение дохода или убытки
В феврале текущего года доля банков в России, снизивших чистую прибыль или получивших убыток, превысила 60%, сообщает «Коммерсант».
Все кредитные организации из топ-10 по активам нарастили прибыль в среднем в два раза. Это связано со снижением ключевой ставки ЦБ РФ и ростом стоимости резервирования кредитного портфеля. Основные затруднения испытывают малые, средние банки и банки с иностранным участием. Эксперты считают, что чистая прибыль банковского сектора в 2026 году должна увеличиться или сохраниться на уровне 2025 года.
С начала июня 2025 года по конец февраля 2026 года ключевая ставка Банка Россииснизилась на 5,5 п. п., до 15,5%. Прогнозы по прибыли всего банковского сектора в 2026 году скорее позитивны. По оценкам ЦБ, она может составить 3,3–3,8 трлн руб.
Ранее стало известно, что российские банки наживаются на высоких ставках. Из-за высоких ставок российские банки продолжают наращивать свой капитал, который покрывает убытки, связанные с просрочкой, с запасом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
