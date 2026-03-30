Минэкономразвития: Скачок цен на энергоносители не повлечет рост цен на продукты
Глобальный скачок цен на энергоносители не скажется на российских продуктах питания и ценах внутри страны, сообщил в эфире «Первого канала» министр экономического развития РФ Максим Решетников.
По его словам, ситуация касается экспорта и в первую очередь индекса цен самих производителей. Отмечается, что влияния мирового роста цен на энергоносители на продуктовые линейки на полках российских магазинов не будет.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия готова к наступающей эпохе дефицита ресурсов в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- СМИ: Беспилотник повредил жилой дом в Краснодаре
- Минэкономразвития: Скачок цен на энергоносители не повлечет рост цен на продукты
- Ушаков назвал предложения США по Украине интересными, но нереализуемыми
- ФНС опровергла сообщения о блокировке счетов россиян за несдачу декларации
- Медведев высмеял поехавшего по странам Персидского залива Зеленского
- Минобороны: Силы ПВО за 7 часов сбили 27 украинских БПЛА
- Тардиф, отстранивший россиян, покинет пост главы IIHF
- Сборы «Домовенок Кузя 2» превысили 500 миллионов рублей
- СМИ: Иран нанес удар по химическому заводу на юге Израиля
- Минпромторг расширил перечень облагаемых налогом на роскошь автомобилей