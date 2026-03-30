Минэкономразвития: Скачок цен на энергоносители не повлечет рост цен на продукты

Глобальный скачок цен на энергоносители не скажется на российских продуктах питания и ценах внутри страны, сообщил в эфире «Первого канала» министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Дорогая нефть может принести бюджету РФ до 3,5 трлн рублей

По его словам, ситуация касается экспорта и в первую очередь индекса цен самих производителей. Отмечается, что влияния мирового роста цен на энергоносители на продуктовые линейки на полках российских магазинов не будет.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия готова к наступающей эпохе дефицита ресурсов в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
