СМИ: Беспилотник повредил жилой дом в Краснодаре

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины повредил жилой многоэтажный дом в Прикубанском округе Краснодара, сообщает Telegram-канал Mash.

БПЛА разнёс балкон квартиры на 12-м этаже. Обломками посекло семь машин.

ВСУ атакует регион уже три часа, объявлена ракетная опасность.

Ранее силы ПВО за 7 часов сбили 27 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
