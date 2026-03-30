СМИ: Беспилотник повредил жилой дом в Краснодаре
30 марта 202600:32
Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины повредил жилой многоэтажный дом в Прикубанском округе Краснодара, сообщает Telegram-канал Mash.
БПЛА разнёс балкон квартиры на 12-м этаже. Обломками посекло семь машин.
ВСУ атакует регион уже три часа, объявлена ракетная опасность.
Ранее силы ПВО за 7 часов сбили 27 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
