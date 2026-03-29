Минобороны: Силы ПВО за 7 часов сбили 27 украинских БПЛА
29 марта 202620:47
Днем 29 марта российские силы ПВО за 7 часов уничтожили 27 украинских беспилотника над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что это произошло в период с 13:00 до 20:00 часов по Москве.
В Минобороны уточнили, что беспилотники были сбиты над Брянской, Курской, Белгородской областями и республики Крым.
Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за 5 часов сбили 27 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Минобороны: Силы ПВО за 7 часов сбили 27 украинских БПЛА
