Минобороны: Силы ПВО за 7 часов сбили 27 украинских БПЛА

Днем 29 марта российские силы ПВО за 7 часов уничтожили 27 украинских беспилотника над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Минобороны: Силы ПВО за 5 часов сбили 27 украинских БПЛА

В ведомстве рассказали, что это произошло в период с 13:00 до 20:00 часов по Москве.

В Минобороны уточнили, что беспилотники были сбиты над Брянской, Курской, Белгородской областями и республики Крым.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за 5 часов сбили 27 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
