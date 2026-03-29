Тардиф, отстранивший россиян, покинет пост главы IIHF

Тардиф возглавляет IIHF с 2021 года и останется в должности до октября текущего года. Нового президента организации выберут на полугодовом конгрессе этой осенью.

За время его президентства сборные России и Белоруссии были отстранены от всех международных турниров под эгидой IIHF из-за ситуации на Украине. Отстранение действует с февраля 2022 года и неоднократно продлевалось.

В воскресенье Люку Тардифу исполнилось 73 года. С 2006 по 2021 год он руководил Федерацией хоккея Франции, а в 2021 году на конгрессе в Санкт-Петербурге был избран президентом IIHF, сменив на этом посту швейцарца Рене Фазеля, который возглавлял федерацию 27 лет.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал главу IIHF Тардифа редким негодяем, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».