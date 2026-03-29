Медведев высмеял поехавшего по странам Персидского залива Зеленского
29 марта 202621:16
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял поездку президента Украины Владимира Зеленского по странам Персидского залива. Видео с комментарием он опубликовал в своем Telegram-канале.
По словам Медведева, выглядит сюрреалистично, как Зеленский предлагает странам залива защиту от дронов. Медведев отметил, что даже американские базы не смогли защитить своих союзников, а «исчезающее государство» якобы сможет это сделать.
Ранее Медведев заявил, что «Орешник» является очень важным видом оружия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
