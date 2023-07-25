Ушаков допустил визит Путина на саммит G20
Формат участия президента России в саммите «Большой двадцатки» в Индии пока не определен, заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. Его цитирует РИА Новости.
Он отметил, что Россия получила приглашение на мероприятие. Ушаков не исключил, что президент РФ будет присутствовать на саммите.
По его словам, в ситуации с саммитом БРИКС есть договоренность президента РФ и лидером ЮАР об участии по видеосвязи.
Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи ранее выразил надежду на участие России в саммите.
18-й саммит глав государств и правительств «Большой двадцатки» состоится 9-10 сентября в городе Нью-Дели. Мероприятие пройдет в очном формате, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru