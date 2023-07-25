Ушаков допустил визит Путина на саммит G20

Формат участия президента России в саммите «Большой двадцатки» в Индии пока не определен, заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. Его цитирует РИА Новости.

Индия стремится к участию РФ в саммите G20 в сентябре

Он отметил, что Россия получила приглашение на мероприятие. Ушаков не исключил, что президент РФ будет присутствовать на саммите.

По его словам, в ситуации с саммитом БРИКС есть договоренность президента РФ и лидером ЮАР об участии по видеосвязи.

Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи ранее выразил надежду на участие России в саммите.

18-й саммит глав государств и правительств «Большой двадцатки» состоится 9-10 сентября в городе Нью-Дели. Мероприятие пройдет в очном формате, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Саммит G20Владимир Путин

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