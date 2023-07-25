Ушаков допустил визит Путина на саммит G20

Он отметил, что Россия получила приглашение на мероприятие. Ушаков не исключил, что президент РФ будет присутствовать на саммите.

По его словам, в ситуации с саммитом БРИКС есть договоренность президента РФ и лидером ЮАР об участии по видеосвязи.

Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи ранее выразил надежду на участие России в саммите.

18-й саммит глав государств и правительств «Большой двадцатки» состоится 9-10 сентября в городе Нью-Дели. Мероприятие пройдет в очном формате, передает «Радиоточка НСН».

