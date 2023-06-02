Индия стремится к участию РФ в саммите G20 в сентябре

Индия рассчитывает на участие России в саммите Группы двадцати, который должен состояться в сентябре. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел этой страны, которая в текущем году исполняет функции председателя в G20, передает ТАСС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что решение об участии президента РФ в ближайшем саммите G20 будет приниматься особо, но Владимир Путин может прибыть на это мероприятие. В прошлом году российскую делегацию на встрече G20 возглавлял глава МИД Сергей Лавров.