Индия стремится к участию РФ в саммите G20 в сентябре

Индия рассчитывает на участие России в саммите Группы двадцати, который должен состояться в сентябре. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел этой страны, которая в текущем году исполняет функции председателя в G20, передает ТАСС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что решение об участии президента РФ в ближайшем саммите G20 будет приниматься особо, но Владимир Путин может прибыть на это мероприятие. В прошлом году российскую делегацию на встрече G20 возглавлял глава МИД Сергей Лавров.

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Представитель МИД Индии Ариндам Багчи также напомнил, что Нью-Дели не присоединилась к юрисдикции Международного уголовного суда. Так Багчи прокомментировал решение МУС выдать ордер на арест Владимира Путина. Саммит лидеров Группы двадцати намечен на 9-10 сентября 2023 года.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее канцелярия президента Южно-Африканской Республики опровергла выход ЮАР из юрисдикции МУС. Президент РФ должен приехать в эту страну в августе на саммит БРИКС.

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ФОТО: РИА Новости
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