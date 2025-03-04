Ушаков: Дата новых переговоров России и США пока не определена

Переговоры между российской и американской делегациями пока не имеют установленной даты, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

По его словам, стороны еще не достигли договоренности о сроках новой встречи. Ранее в Москве и Вашингтоне допускали возможность продолжения контактов, однако конкретных решений на этот счет пока не принято.

В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров России и США

В последние недели Россия и США провели несколько раундов переговоров, направленных на нормализацию двусторонних отношений. 18 февраля в Эр-Рияде состоялась встреча, на которой обсуждались вопросы восстановления работы посольств в Москве и Вашингтоне, а также возможное смягчение санкций. Сообщалось, что США поручили Госдепартаменту и Минфину подготовить список санкций, которые могут быть сняты в рамках нормализации отношений.

27 февраля в Стамбуле прошли переговоры, посвященные восстановлению полноценной работы дипломатических миссий обеих стран. Обсуждались вопросы финансирования, кадрового обеспечения и банковского обслуживания посольств. Российская сторона предложила возобновить прямое авиасообщение между Россией и США как часть усилий по нормализации отношений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
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