Ушаков: Дата новых переговоров России и США пока не определена

Переговоры между российской и американской делегациями пока не имеют установленной даты, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

По его словам, стороны еще не достигли договоренности о сроках новой встречи. Ранее в Москве и Вашингтоне допускали возможность продолжения контактов, однако конкретных решений на этот счет пока не принято.