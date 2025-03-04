В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров России и США

В настоящее время рано говорить о том, где может пройти следующий раунд переговоров между Москвой и Вашингтоном, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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«Об этом пока рано говорить», — заявил он.

Ранее стало известно, что Вашингтон разрабатывает стратегию по снятию некоторых антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПереговорыСШАРоссияДмитрий Песков

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