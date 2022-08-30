В США призвали Зеленского пойти на переговоры для спасения Украины

Боевые действия на Украине необходимо закончить, если страна хочет выжить как независимое государство, считает журналист Харлан Ульман. Об этом он пишет в своей статье для The Hill.

«Единственный разумный исход — это переговоры в том или ином виде, и начало им положит прекращение огня на осуществимых условиях», — отмечается в материале.