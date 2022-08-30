В США призвали Зеленского пойти на переговоры для спасения Украины
Боевые действия на Украине необходимо закончить, если страна хочет выжить как независимое государство, считает журналист Харлан Ульман. Об этом он пишет в своей статье для The Hill.
«Единственный разумный исход — это переговоры в том или ином виде, и начало им положит прекращение огня на осуществимых условиях», — отмечается в материале.
По мнению автора, лучший способ завершить конфликт — убедить президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, что поиск урегулирования отвечает их интересам. При этом Ульман уверен, что Зеленский не согласится с такой точкой зрения, пишет RT. Однако, по мнению журналиста, президент Украины ставит цели, достижение которых невозможно, отмечает Ura.ru.
Ульман указывает, что из-за приближающейся зимы отношения России и Запада будут все сильнее зависеть от поставок энергоносителей. В связи с этим возникает вопрос, как долго западные страны смогут сохранять единство и последовательность в поддержке Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,5 млн+37 067 / сут.
Умерли
384 тыс.+94 / сут.
Выздоровели
18,6 млн+36 729 / сут.
- В НМ ДНР сообщили об отбитом контрнаступлении ВСУ в районе Кодемы
- Путин по телефону поздравил Лукашенко с 68-летием
- Прокуратура направила в суд иск о признании экстремистскими песни и клипа Оксимирона
- СМИ: Иран передал России первую партию беспилотников
- В США призвали Зеленского пойти на переговоры для спасения Украины
- Боррель заявил об «очень плохой» ситуации в зоне боевых действий на Украине
- «Газпром» предупредил французскую Engie о сокращении поставок газа
- В Германии исключили отправку европейских военных на Украину
- Правительство утвердило календарь выходных и праздников на следующий год
- Херсонская ВГА заявила о ликвидации диверсионно-разведывательной группы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru