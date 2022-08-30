В США призвали Зеленского пойти на переговоры для спасения Украины

Боевые действия на Украине необходимо закончить, если страна хочет выжить как независимое государство, считает журналист Харлан Ульман. Об этом он пишет в своей статье для The Hill.

«Единственный разумный исход — это переговоры в том или ином виде, и начало им положит прекращение огня на осуществимых условиях», — отмечается в материале.

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По мнению автора, лучший способ завершить конфликт — убедить президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, что поиск урегулирования отвечает их интересам. При этом Ульман уверен, что Зеленский не согласится с такой точкой зрения, пишет RT. Однако, по мнению журналиста, президент Украины ставит цели, достижение которых невозможно, отмечает Ura.ru.

Ульман указывает, что из-за приближающейся зимы отношения России и Запада будут все сильнее зависеть от поставок энергоносителей. В связи с этим возникает вопрос, как долго западные страны смогут сохранять единство и последовательность в поддержке Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияУкраинаВладимир Зеленский
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