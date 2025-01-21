Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжит поддерживать Украину и без США

Евросоюз продолжит поддерживать Украину независимо от позиции США. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Отвечая на вопрос о поддержке киева в случае сокращения помощи от США, она указала, что речь идёт не только о безопасности Украины, но и о безопасности Европы.

«Украина... не хочет замороженный конфликт... Мы продолжим поддерживать Украину... без всяких вопросов», - сказала фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе.,

Ранее президента США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне в канун инаугурации пообещал завершить конфликт вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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