Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжит поддерживать Украину и без США

Отвечая на вопрос о поддержке киева в случае сокращения помощи от США, она указала, что речь идёт не только о безопасности Украины, но и о безопасности Европы.

«Украина... не хочет замороженный конфликт... Мы продолжим поддерживать Украину... без всяких вопросов», - сказала фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе.,

Ранее президента США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне в канун инаугурации пообещал завершить конфликт вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

